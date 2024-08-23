Xiaomi специально приплачивает клиентам за покупку электрокара.

В китайских социальных сетях, да и не только, активно обсуждают финансовые трудности, с которыми столкнулось автомобильное подразделение компании Xiaomi. После того как стали известны данные за второй квартал, выяснилось, что на каждом проданном электромобиле Xiaomi SU7 компания теряет около 10 тысяч долларов. За квартал было продано 27 307 таких автомобилей, при этом общая выручка составила 6,4 миллиарда юаней, а чистый убыток достиг 1,8 миллиарда юаней. Это означает, что средняя цена автомобиля Xiaomi SU7 составляет 234 тысячи юаней (около 33 тысяч долларов), а убыток с каждой продажи — 65 тысяч юаней (примерно 9,1 тысячи долларов).

Глава Xiaomi Лей Цзунь, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил в социальной сети Weibo: «Создавать автомобили — сложная задача, но мы стремимся к успеху! Xiaomi Auto еще находится на начальном этапе, и мы рассчитываем на понимание». Таким образом, он подтвердил, что компания действительно несет убытки от продажи автомобилей.

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг объяснил причины такой ситуации. По его словам, проект пока не приносит прибыли из-за малых объемов выпуска и больших инвестиций. Однако он выразил уверенность, что со временем ситуация изменится к лучшему, и Xiaomi начнет зарабатывать на продаже автомобилей.

Таким образом, несмотря на текущие финансовые трудности, руководство Xiaomi сохраняет оптимизм и верит в будущий успех своего автомобильного подразделения.