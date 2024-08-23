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g1tarist
Второй пациент Neuralink силой мысли играет в Counter-Strike 2
Операция прошла в Неврологическом институте Барроу.

Второй пациент компании Neuralink смог играть в популярную игру Counter-Strike 2, управляя персонажем силой мысли. Этот успех стал возможен благодаря операции, проведенной в Неврологическом институте Барроу. Пациент по имени Алекс был выписан уже на следующий день после операции, и, по словам представителей Neuralink, его восстановление прошло без осложнений.

Удивительно, но Алексу потребовалось всего менее пяти минут, чтобы научиться управлять курсором на экране ноутбука, используя только свои мысли. Спустя несколько часов он смог достичь скорости и точности управления, превосходящих все, что он когда-либо испытывал, работая с другими вспомогательными технологиями.

Перед тем как получить травму спинного мозга, Алекс работал автомехаником. Он мечтал научиться создавать 3D-модели с помощью специализированного программного обеспечения. Теперь, благодаря технологии Neuralink, он не только восстановил некоторые из своих утраченных способностей, но и начал исследовать новые горизонты. Компания работает над дальнейшим улучшением его взаимодействия с компьютером, добавляя возможности для более точного управления курсором и выполнения различных команд, таких как клики и перетаскивание объектов.

   

До использования технологии Neuralink Алекс играл в видеоигры с помощью специального устройства Quadstick, которое управляется движениями рта. Этот контроллер ограничивал его возможности в играх, особенно в точности и скорости прицеливания. С помощью импланта от Neuralink Алекс теперь может одновременно использовать Quadstick для перемещения и свои мысли для прицеливания и осмотра окружения в игре. Он поделился своими впечатлениями: «Это невероятно. Я могу просто думать о том, куда хочу посмотреть, и мой взгляд следует за моими мыслями. Это открывает совершенно новые возможности».

Этот случай демонстрирует потенциал технологий Neuralink не только в восстановлении утраченных функций тела, но и в расширении человеческих возможностей.

#технологии #neuralink #counter-strike 2
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