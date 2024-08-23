И темпы будут только нарастить.

Илон Маск поделился своими планами о будущем мозговых имплантатов Neuralink. Он уверен, что через 10 лет миллионы людей будут использовать эту технологию. Согласно Маску, уже через несколько лет мы увидим сотни людей с имплантами Neuralink. И если все пойдет по плану, то через 5 лет их число может достигнуть десятков тысяч, а через 10 лет - миллионов.

Интересный факт: в Неврологическом институте Барроу уже успешно проведена операция по установке такого чипа пациенту по имени Алекс. Уже на следующий день после операции его выписали, и теперь Алекс может играть в видеоигру Counter-Strike 2, используя лишь силу своих мыслей. Кроме того, он работает с программами для проектирования.

А самый первый мозговой имплантат Neuralink был установлен 28 января 2024 года. Только представьте, насколько большие возможности это открывает для развития человечества и технологий.