Компания тихо удалила положение о запрете перепродажи.

Раньше компания не разрешала владельцам продавать свои автомобили в течение первого года после покупки, угрожая штрафом в 50 000 долларов за нарушение этого правила. Однако, как заметили пользователи и подтверждает сайт teslarati, теперь из договора исчезло упоминание об этом ограничении.

Это изменение вызвало облегчение среди владельцев и поклонников бренда, многие из которых ранее критиковали компанию за слишком строгие условия. До сих пор некоторые владельцы, несмотря на запрет, решались на перепродажу, принимая на себя риски. Кроме того, Tesla запрещала тем, кто уже перепродал свой Cybertruck, приобретать новые модели пикапов. Теперь и это ограничение снято.

Cybertruck продолжит поступать в продажу в рамках серии Foundation Series как минимум до ноября текущего года. Производство автомобиля налажено на заводе Gigafactory компании в Остине, штат Техас, что позволяет Tesla увеличивать объемы выпуска.

Интересно, что Cybertruck уже успел зарекомендовать себя на рынке. Согласно последним данным, этот электромобиль стал самым продаваемым в США среди автомобилей стоимостью свыше 100 000 долларов. Это подчеркивает высокий интерес покупателей к новинке от Tesla и подтверждает стратегию компании на расширение ассортимента электромобилей.

Отмена ограничений на перепродажу, безусловно, сделает Cybertruck еще более привлекательным для потенциальных покупателей, давая им больше свободы в распоряжении своим автомобилем. Это решение Tesla отражает стремление компании быть более открытой и гибкой в отношениях с клиентами, что, вероятно, положительно скажется на ее имидже и продажах.