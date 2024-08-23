До этого на конвейере выпускали только седаны

В Тольятти завод АвтоВАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска и приступил к производству новой модели автомобиля - Lada Iskra.

На производственной линии, где до этого собирались автомобили Lada Granta, уже успели собрать первые два экземпляра Lada Iskra. Отмечается, что один из автомобилей выполнен в классическом седане, а второй представляет собой универсал. Универсалы отличаются вместительным багажником, что делает их особенно удобными для семейных поездок.

Информация о новинке появилась в популярном паблике Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Администратор этого паблика, проживающий в Тольятти и работающий на АвтоВАЗе, известен своими точными утечками информации о новых моделях автомобилей и производственных планах завода. Благодаря ему стало известно, что до начала корпоративного отпуска на заводе уже были собраны несколько автомобилей Lada Iskra, но тогда это были только седаны.

Особенностью новой модели Lada Iskra Cross, помимо универсального кузова, станет уникальный дизайн бамперов и увеличенное багажное отделение. Эти изменения делают новую модель не только практичной, но и стильной.

Появление Lada Iskra на производственной линии АвтоВАЗа не только расширяет ассортимент моделей, предлагаемых покупателям, но и демонстрирует возможности завода по адаптации производственных мощностей под выпуск новых моделей автомобилей.