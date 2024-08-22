Цены на серийную Lada Vesta пока не объявлены.

АвтоВАЗ сделал приятный сюрприз для поклонников Lada Vesta, вернув в модель ряд долгожданных функций и систем безопасности. Теперь в интернете можно увидеть, как выглядит обновленная версия автомобиля как снаружи, так и внутри.

В список улучшений вошли:

светодиодные противотуманные фары, которые улучшают видимость в плохую погоду;

обогрев форсунок стеклоомывателя, благодаря чему они не замерзают зимой;

система, которая следит за "слепыми" зонами вокруг машины, повышая безопасность при перестроениях;

автоматические стеклоподъемники для передних окон; камера заднего вида, делающая парковку проще и безопаснее;

датчики, реагирующие на изменение освещенности и начало дождя; боковые подушки безопасности, с возможностью отключения подушки для переднего пассажира, что важно при перевозке детей;

система стабилизации автомобиля ESP и обогрев передних сидений с тремя уровнями интенсивности, обеспечивающий комфорт в холодное время года.

С таким количеством нововведений стоимость Lada Vesta, вероятно, возрастет. Однако точная цена пока не объявлена.