Теперь курьерские службы будут работать оперативней.

Яндекс представил новые возможности для улучшения маршрутов в своих картах. Теперь пользователи могут легко обходить нежелательные зоны, оптимизировать порядок проезда через разные точки и избегать поворотов налево, что особенно актуально для грузовиков.

В обновлении учтены три ключевые функции. Первая – это возможность избегать определенных мест при планировании маршрута. Это может быть центр города, жилые районы или зоны ремонтных работ. Вторая функция позволяет выбрать наиболее эффективный порядок проезда через заданные точки, что может существенно сэкономить время и топливо. Наконец, третья функция – минимизация поворотов налево – делает маршруты более безопасными и быстрыми, особенно для большегрузов.

Эти обновления доступны в трех продуктах Яндекса: Матрице расстояний, Получении деталей маршрута и NaviKit SDK. Матрица расстояний помогает рассчитать длину и время пути между различными точками, учитывая пробки и погоду. Получение деталей маршрута предлагает подробные инструкции для водителей, пешеходов и общественного транспорта. NaviKit SDK дает разработчикам инструменты для интеграции навигации в мобильные приложения, адаптированные под конкретные бизнес-задачи.

Особое внимание в обновлении уделено безопасности и экономии. Избегание поворотов налево не только сокращает время в пути, но и уменьшает риск аварий. Автоматическая оптимизация маршрута между 50 адресами позволяет бизнесу эффективнее использовать транспорт, снижая издержки. 50 - это максимальная цифра на данный момент.