Этот автомобиль оборудован дизельным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 204 лошадиные силы.

Цена начинается от 13,8 миллиона рублей, предложение от одного из крупных дилеров в столице. Для покупателей доступны специальные предложения: скидки при покупке в кредит, оформлении каско и программе трейд-ин, когда можно сдать свою старую машину в зачет стоимости новой. Каждый новый Toyota Land Cruiser Prado 250 Series защищен полной дилерской гарантией на два года.

Среди особенностей машины - коробка "автомат", полный привод, это делает его надежным помощником в любых дорожных условиях. Также Land Cruiser Prado оснащен адаптивным круиз-контролем, который помогает поддерживать безопасное расстояние до впереди идущего транспорта, парктрониками для удобства парковки, камерами кругового обзора для лучшего контроля за окружающей обстановкой. Панорамная крыша и проекционный экран добавляют комфорта в длительные поездки, а различные системы помощи водителю на дороге обеспечивают безопасность вождения.