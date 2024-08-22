Теперь станция направляется к Венере.

Во время полета "JUICE" сделал впечатляющие снимки нашей планеты. Эти кадры были сделаны с помощью бортовых камер в ночь с 20 на 21 августа 2024 года. Игнасио Танко, который занимается управлением миссией, поделился своими впечатлениями: "Все прошло идеально. Мы были очень рады видеть, как наш аппарат снова приблизился к Земле."



Этот полет не только стал историческим событием, но и помог корректировке курса "JUICE". Теперь его путь лежит мимо Венеры, что запланировано на август 2025 года. После этого аппарат вернется к Земле для дополнительных корректировок траектории в 2026 и 2029 годах. В итоге, в июле 2031 года "JUICE" достигнет своей главной цели - Юпитера и его крупных спутников: Ганимеда, Каллисто и Европы.



Миссия "JUICE" стартовала в апреле 2023 года. Ее задача - изучение Юпитера и его спутников. Это путешествие космического аппарата дает ученым уникальную возможность узнать больше о нашей Солнечной системе.