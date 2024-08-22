За первые шесть часов число подписчиков достигло 6 миллионов, а через день - уже 10 миллионов. Это превзошло предыдущий рекорд канала Hamster Kombat, которому на это потребовалось целых семь дней. Сейчас на канале Роналду более 15,6 миллиона подписчиков.С самого старта канал предложил зрителям несколько захватывающих видео. Среди них - тизер-трейлер, игра-викторина с участием Жорджины Родригес и забавный клип, где Роналду встречается со своей восковой копией в музее мадам Тюссо.
Этот успех Роналду на YouTube демонстрирует не только его популярность как спортсмена, но и интерес к его личности за пределами футбольного поля.