Даже Hamster Kombat остался позади в этих гонках.

За первые шесть часов число подписчиков достигло 6 миллионов, а через день - уже 10 миллионов. Это превзошло предыдущий рекорд канала Hamster Kombat, которому на это потребовалось целых семь дней. Сейчас на канале Роналду более 15,6 миллиона подписчиков. С самого старта канал предложил зрителям несколько захватывающих видео. Среди них - тизер-трейлер, игра-викторина с участием Жорджины Родригес и забавный клип, где Роналду встречается со своей восковой копией в музее мадам Тюссо.

Этот успех Роналду на YouTube демонстрирует не только его популярность как спортсмена, но и интерес к его личности за пределами футбольного поля.