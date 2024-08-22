В нем будет 1400 деталей вместо 900.

Автозавод "Москвич" внесет изменения в производство своего кроссовера "Москвич 3". Об этом сообщил Максим Златокрылец, коммерческий директор компании. С начала следующего года процесс сборки автомобилей станет более сложным: если раньше для создания одного кроссовера использовалось около 900 деталей, то теперь их число увеличится до 1300-1400.

Это изменение связано с желанием компании сделать производство более "русским". Так называемое "разукрупнение" позволит использовать больше местных компонентов в сборке "Москвича 3". Ранее, в этом году, завод начал выпускать эти автомобили, собирая их полностью – от сварки до окраски – из 900 деталей.

Это шаг вперед для "Москвича", показывающий стремление компании не только к увеличению количества российских деталей в своих машинах, но и к повышению качества и надежности продукции. Такие изменения могут привести к улучшению восприятия бренда на рынке и укреплению позиций отечественного автопрома в целом.