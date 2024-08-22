Двигатель в нём будет заряжать батарею, а не только вращать колёса.

Китайский автопроизводитель Zeekr, известный своими электромобилями, готовит к выпуску свой первый гибридный внедорожник. Это произойдет во второй половине 2025 года. Этот автомобиль будет оснащен как двигателем внутреннего сгорания, так и гибридной установкой. Это стало известно благодаря Энди Ану, который занимает пост президента в Geely Holding Group и является генеральным директором Zeekr.





До сих пор компания не анонсировала сроки запуска своей гибридной модели. Но теперь стало ясно, что Zeekr стремится удовлетворить растущий спрос на гибридные автомобили среди китайских потребителей. Отличительной особенностью новинки будет то, что ДВС будет использоваться не только для зарядки аккумулятора, но и для привода колес на высоких скоростях. Это обещает повысить экономичность автомобиля.

На рынке уже замечен тренд на гибридные автомобили. Например, Avatr Technology, поддерживаемый такими гигантами как Changan Automobile, CATL и Huawei, недавно представил свою гибридную систему. Это подтверждает, что китайские потребители все чаще отдают предпочтение гибридам, а не чистым электромобилям. Успех компании Li Auto, которая также сделала ставку на гибридные автомобили, лишь подтверждает эту тенденцию.

Кроме того, новый флагманский внедорожник Zeekr будет оснащен чипом Nvidia Drive Thor и его ожидают в третьем квартале 2025г. Это подчеркивает стремление компании к инновациям и использованию передовых технологий в своих автомобилях.

Таким образом, Zeekr продолжает расширять свой модельный ряд, включая в него гибридные автомобили, чтобы удовлетворить потребности и предпочтения автолюбителей.