Однако Ford не собирается отказываться от электрификации.

Ford делает большие изменения в своих планах на электромобили. Компания отказалась от идеи создать электрический внедорожник с тремя рядами сидений и решила подождать с выпуском нового электрического пикапа. Это решение пришло из-за того, что люди стали медленнее переходить на электромобили, чем ожидалось.

Ford также сообщил о потере примерно 400 миллионов долларов из-за отказа от планов по внедорожнику. В итоге, компания может потратить до 1,5 миллиарда долларов на эти изменения. Но Ford не отказывается от идеи электрокаров полностью. В 2027 году они планируют выпустить новый электро-пикап среднего размера. Этот пикап будет сделан на новой платформе из Калифорнии, которая сделает электрокары подешевле.

Ещё один большой шаг - в 2026 году на заводе в Огайо начнется производство электрического коммерческого фургона. Ford надеется, что этот фургон будет так же успешен, как и их бензиновые модели. Гендиректор Ford, Джим Фарли, говорит, что новые электрокары будут не только дешевле, но и не уступят в качестве бензиновым машинам.

Эти изменения показывают, что Ford серьезно настроен на будущее электрокаров, несмотря на текущие трудности. Компания идет в ногу со временем, стараясь сделать электрокары доступнее и популярнее среди покупателей.