Кроме названия изменился и тикер на американской электронной бирже Nasdaq.

Компания, которая раньше была известна как Yandex N.V. и управляла российским Яндексом, теперь получила новое имя. Сейчас она называется Nebius Group N.V. Это изменение произошло на американской бирже Nasdaq, где компания торгуется. С 21 августа 2024 года вся информация о торгах, заявках и другие данные на бирже будут идти уже под новым кодом NDIS. Раньше для этого использовался код YNDX.

Эти изменения стали частью большой сделки, когда Yandex N.V. продала свой российский бизнес. Об этом стало известно в июле 2024 года. С того момента компания решила отказаться от использования бренда Яндекс и 31 июля официально сменила своё название. Также был запущен новый тикер для российского Яндекса - YDEX, который начал действовать с 24 июля.