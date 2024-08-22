А вся ответственность будет на владельцах карт.

В последнее время специалисты банка ВТБ обнаружили новый способ, которым мошенники начали обогащаться за счет обычных людей. Вместо покупки банковских карт, как это было раньше, преступники теперь арендуют их у так называемых "дропов" – людей, которые сдают свои карты в аренду, не подозревая о последствиях. Этот метод позволяет мошенникам выводить украденные деньги, а вину за преступление перекладывать на владельцев карт.

"Дропы" – это термин, который мошенники используют для обозначения людей, помогающих им скрывать незаконные финансовые операции. Они предоставляют свои банковские карты вместе с доступом к личным кабинетам, что делает их невольными соучастниками преступлений. Мошенники обещают легкий заработок и уверяют, что передача карты – это безопасно. Однако на деле это чревато серьезными последствиями, включая блокировку всех банковских услуг и возможное уголовное преследование.

Дмитрий Ревякин, руководитель отдела защиты корпоративных интересов ВТБ, подчеркивает, что многие люди не осознают риски, связанные с деятельностью дропов. Передача своих банковских данных мошенникам может привести к потере доступа к банковским услугам и кредитам, а также к появлению долгов, оформленных на имя жертвы.

Важно помнить, что любые предложения о "легком заработке" за счет сдачи в аренду своей банковской карты скрывают за собой большие риски. Банк ВТБ призывает быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения, чтобы защитить себя от возможных финансовых потерь и юридических проблем.