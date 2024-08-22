Частота обновления экрана 120 Гц и быстрая зарядка на 15 Вт.

Этот телефон - отличный выбор для тех, кто ищет недорогой, но функциональный гаджет. Устройство работает на последней версии Android 14.

Spark Go 1 оснащен процессором Unisoc T615, что гарантирует достаточную скорость работы для повседневных задач. Покупатели могут выбрать версию с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Одной из ярких черт смартфона является его 6,67-дюймовый IPS-дисплей с HD+ разрешением и высокой частотой обновления в 120 Гц.

Фото и видео на Spark Go 1 выходят качественными благодаря 8-мегапиксельной фронтальной камере и 13-мегапиксельной основной камере. Также стоит отметить емкостный аккумулятор на 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт.

Пока что Tecno не раскрыла информацию о цене и сроках начала продаж Spark Go 1, а также о том, в каких странах он будет доступен. Но учитывая предыдущие модели бренда, можно ожидать, что смартфон будет предложен по весьма привлекательной цене.