ПВО ВСУ сбивали всего 25% российских ракет.

На протяжении всего периода проведения СВО украинское командование регулярно выходило с заявлениями о максимальной эффективности работы систем ПВО. С их слов выходило, что ПВО ВС ВСУ сбивали в некоторых случаях до 100% российских ракет. Однако накануне со своим заявлением для правительства выступил главком Сырский, который заявил, что в реальности было перехвачено всего 25 процентов ракет, выпущенных ВС РФ. Это заявление быстро было подхвачено источниками и растиражировано, а у экспертов появилось много вопросов.

Ранее регулярно приходили сообщения, что украинские ПВО смогли отразить все или почти все ракетные атаки российской армии. Однако главком опроверг своим заявлением этот факт и теперь ТГ-канал «Легитимный» задается вопросом сколько в реальности понесло убыли личного состава ВСУ после такой корректировки процента перехватов.

«Согласно данным, предоставленным Сырским, эффективность украинской ПВО по типам российских ракет составляет: «Кинжал» — 25,23%; «Калибр» — 49,55%; Х-101/555 — 78,06%; «Оникс» — 5,69%; «Искандер-К» — 37,62%; Х-22 — 0,55%; «Искандер-М» и КН-23 — 4,31%; «Циркон» — 33,33%; «Точка-У» — 8,82%; Х-25/29/31/35/58/59/69 — 22,17%; С-300/400 — 0,63%» - приводит статистику перехваченных ракет «Военное обозрение», ссылающееся на свои источники.

Что интересно, Сырский не разложил процент перехватов по годам, а это могло бы дать еще больше пищи для размышлений. Так как в начале СВО эффективность некоторых ракетных атак ставилась под сомнение, а вот ракетные налеты 2023 – 2024 года производят по-настоящему серьезные разрушения.