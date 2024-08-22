Отключения учетных записей коснутся только платных аккаунтов.

Сервис Miro, известный своими онлайн-досками для совместной работы, обновил информацию о работе с российскими и белорусскими пользователями. Изначально компания планировала прекратить обслуживание в этих странах с 12 сентября 2024 года из-за американских санкций. Однако последние новости принесли изменения.

По последним данным, полученным из письма, которое сервис разослал своим пользователям, и которое было опубликовано в телеграм-канале «Growth Marketing Штуки», ограничения коснутся только тех, кто пользуется платными аккаунтами. В Miro объяснили, что после консультаций с экспертами в области международной торговли, было решено продолжить предоставление услуг для владельцев бесплатных аккаунтов из России и Беларуси.

Кстати, в ответ на санкции, в России был запущен собственный аналог Miro – сервис под названием «VK Доска». Он позволяет бесплатно переносить данные из других подобных сервисов, предоставляя альтернативу для пользователей, ищущих замену в связи с ограничениями Miro.

Таким образом, несмотря на санкции и ограничения, пользователи из России и Беларуси, которые не используют платные функции Miro, смогут продолжать пользоваться сервисом. Для тех, кто ищет альтернативы, теперь есть возможность перейти на «VK Доску».