Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Nokia планирует развернуть первую сотовую сеть на Луне
Это нужно для лунной миссии Artemis III.

Компания Axiom Space, базирующаяся в США, и известный производитель телефонов Nokia объединили усилия для того, чтобы астронавты могли пользоваться высокоскоростным интернетом прямо на Луне. Они собираются оснастить скафандры нового поколения, которые будут надеты на участников лунной миссии Artemis III, технологией 4G/LTE. Это значит, что астронавты смогут отправлять видео высокой четкости и обмениваться данными на расстоянии в несколько километров, не покидая лунную поверхность.

Важной частью этого проекта является создание первой сотовой сети на Луне. Nokia планирует установить её уже в 2024 году в рамках миссии IM-2, организованной компанией Intuitive Machines. Система связи, разработанная специалистами Nokia Bell Labs, будет не только обеспечивать связь между астронавтами на Луне, но и позволит им общаться с управляющим центром на Земле.

Эта технология будет интегрирована в AxEMU – скафандр нового поколения от Axiom Space. В частности, модуль связи встроят в портативную систему жизнеобеспечения скафандра, что астронавты называют "рюкзаком". Благодаря этому, участники миссии Artemis III смогут не только видеть все красоты Луны своими глазами, но и делиться этими впечатлениями в реальном времени с людьми на Земле.

Таким образом, сотрудничество Axiom Space и Nokia открывает новые возможности для исследования космоса. Благодаря высокоскоростной сотовой связи, миссия Artemis III обещает стать одним из самых технологически продвинутых космических приключений человечества.

#космос #nokia #луна #axiom space #4g/lte
+
Написать комментарий (0)
Ученые поставили под сомнение гипотезу, что на Венере когда-то могла быть жизнь
Сигнал WOW! - всё
Роскосмос назначил космонавтов и астронавтов в основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
3
SellCell: Большинство покупателей не могут позволить себе iPhone 16 из-за высокой стоимости
4
Генератор кадров LSFG 2.3 проверили в Black Myth: Wukong - вдвое больше fps на бюджетных видеокартах
2
Военкоры: Российские войска практически полностью освободили населённый пункт Нелеповка
+
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
6
Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября
1
Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
+
ВС России показали кадры с остановленной колонной украинских десантников в Курской области
+
Colorful представила iGame RTX 4080 SUPER Advanced OC с дизайном по игре Black Myth: Wukong
+
В зоне СВО принял участие в боях новейший ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ"
+
Аналитики рассказали, что проще выиграть деньги в рулетке в казино, чем заработать на мемкоинах
2
Шведское агентство по вооружениям рассматривает возможность отправки персонала на Украину
1
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
+
Сооснователи Rockstar Братья Хаузеры вошли в топ-5 самых богатых разработчиков игр Великобритании
+
В Германии избегают сравнения действий ВСУ с Курской битвой времен Великой Отечественной войны
2
Cadillac выставит на продажу уникальные кроссовки, которые выполнены в стиле электромобилей компании
+
Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
AMD выпускает драйвер Adrenalin 24.8.1 для Black Myth: Wukong, Star Wars: Desperados и Star Strike
+
Китайский док-амфибия Type 071 оснащен новой лазерной системой
+
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
39
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
20
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
72
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
4
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
18
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
20
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
6

Сейчас обсуждают

nukemall
06:57
И про 25% смешно брешет, особенно повеселили 33.33% перехвата "Цирконов" и "неперехватываемость" С-300/400(дуркаинские рукожопые ППОшники роняют ракеты на свои же города, пропаганда отмазывает их тем,...
Украинские источники обнародовали новую статистику эффективности ПВО ВСУ
Такой то
06:56
... наверное за настоящие деньги?
Аналитики рассказали, что проще выиграть деньги в рулетке в казино, чем заработать на мемкоинах
Yurchik
06:54
Для меня нечего не изменилось
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
Такой то
06:53
свинка-трусикера беседовала с роскомнадзором?
В Роскомнадзоре объяснили, почему сегодня в РФ произошел масштабный сбой сервисов
AleksK
06:41
Вместо этого говна лучше xeon v3
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Overseer man
06:31
Леди Гага - это сраный иллюминат, смотреть абсолютно не хочется. Будет опять пальцы ломать изображая всякие грустные символы.
Джокер 2 - всё что известно о фильме на данный момент
Александр Сечков
06:30
в 9000 райзенах его еще меньше)))
Флагманский Core Ultra 9 285K оказался до 14% быстрее Ryzen 9 9950X
si-cat
06:28
С 34 по 39 годы лягушатники наклепали аж 3300 своих чебурашек, из которых 2700 - лёгкие (всего UE было выпущено 6200 шт, но в организованные в 35 году танковые войска почему-то вошло меньше половины -...
История FCM 12t и его влияние на развитие французской бронетехники
Михаил Авраменко
06:26
И только униан и труха вещают стопроцентную истину 🙂
В Роскомнадзоре объяснили, почему сегодня в РФ произошел масштабный сбой сервисов
ROKK666
06:08
Зачем?....
На съёмках нового фильма «Ворон» запретили использовать любое настоящее оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем