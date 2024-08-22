Это нужно для лунной миссии Artemis III.

Компания Axiom Space, базирующаяся в США, и известный производитель телефонов Nokia объединили усилия для того, чтобы астронавты могли пользоваться высокоскоростным интернетом прямо на Луне. Они собираются оснастить скафандры нового поколения, которые будут надеты на участников лунной миссии Artemis III, технологией 4G/LTE. Это значит, что астронавты смогут отправлять видео высокой четкости и обмениваться данными на расстоянии в несколько километров, не покидая лунную поверхность.

Важной частью этого проекта является создание первой сотовой сети на Луне. Nokia планирует установить её уже в 2024 году в рамках миссии IM-2, организованной компанией Intuitive Machines. Система связи, разработанная специалистами Nokia Bell Labs, будет не только обеспечивать связь между астронавтами на Луне, но и позволит им общаться с управляющим центром на Земле.

Эта технология будет интегрирована в AxEMU – скафандр нового поколения от Axiom Space. В частности, модуль связи встроят в портативную систему жизнеобеспечения скафандра, что астронавты называют "рюкзаком". Благодаря этому, участники миссии Artemis III смогут не только видеть все красоты Луны своими глазами, но и делиться этими впечатлениями в реальном времени с людьми на Земле.

Таким образом, сотрудничество Axiom Space и Nokia открывает новые возможности для исследования космоса. Благодаря высокоскоростной сотовой связи, миссия Artemis III обещает стать одним из самых технологически продвинутых космических приключений человечества.