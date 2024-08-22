Цены варьируются от 350 до 600 долларов.

Эти модели были представлены на мероприятии Xbox Games Showcase в начале июня 2024 года. Жители США смогут купить их с 15 октября, а в других странах консоли появятся на прилавках 29 октября.

Особенностью новой белой версии Xbox Series X является отсутствие оптического привода, что делает её исключительно цифровой. Эта модель имеет встроенный SSD на 1 ТБ и будет стоить 450 долларов, что на 50 долларов дешевле предыдущей версии.

Также представлена модель Xbox Series X с увеличенным объемом памяти до 2 ТБ в стильной черной расцветке Galaxy Black Special Edition. Эта версия украшена зелеными вкраплениями и поставляется в комплекте с беспроводным контроллером Xbox. Цена такой консоли составляет 600 долларов.

Для тех, кто предпочитает более доступные варианты, Microsoft предлагает новую Xbox Series S белого цвета с объемом памяти 1 ТБ за 350 долларов. Эта модель со временем заменит существующую черную версию Xbox Series S с таким же объемом памяти. Старая модель будет доступна до тех пор, пока не закончатся её запасы на складе.

Эти новинки от Microsoft обещают стать значимым обновлением для любителей видеоигр. С предварительными заказами, начавшимися уже сейчас, фанаты по всему миру с нетерпением ждут возможности погрузиться в игровые миры с улучшенным качеством и производительностью.