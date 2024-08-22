Компания Google представила новую линейку смартфонов Pixel 9

Google недавно представила свою новую серию смартфонов Pixel 9, которая включает в себя несколько моделей: базовую версию Pixel 9, улучшенный Pixel 9 Pro, большой Pixel 9 Pro XL и инновационный складной Pixel 9 Pro Fold. Официальный старт продаж запланирован на 22 августа 2024 года, но некоторые счастливцы уже поделились в соцсетях, что получили Pixel 9 Pro XL раньше времени.

Все модели серии оборудованы последним процессором Tensor G4, который обеспечивает высокую производительность и множество функций на основе искусственного интеллекта. Основная модель Pixel 9 имеет 12 ГБ оперативной памяти, в то время как остальные модели — 16 ГБ.

Цены на новинки стартуют с 800 долларов за базовую модель Pixel 9. Pixel 9 Pro обойдется покупателям минимум в 1000 долларов, а Pixel 9 Pro XL — в 1100 долларов. Складной Pixel 9 Pro Fold является самым дорогим в линейке и будет стоить не менее 1800 долларов.

Эти смартфоны станут доступны для широкой публики с 22 августа, за исключением Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold, поставки которых начнутся 4 сентября. Новая серия смартфонов от Google обещает стать одной из самых технологичных на рынке, предлагая пользователям передовые возможности искусственного интеллекта, мощную производительность и широкий выбор моделей на любой вкус и кошелек.