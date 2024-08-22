Haval H5 выйдет на российский рынок после совершенно нового Haval H9 и после не менее нового Haval F7.

Старт продаж нового Haval H9 состоялся в начале августа, а уже в конце этой недели начнутся продажи Haval F7. Следующим новым автомобилем станет Haval H5, который является самым крупным рамным внедорожником в линейке бренда.

Компания подогревает интерес, опубликовав тизер и заявив, что Haval H5 - это нечто большее, чем просто внедорожник, и обещает скорую полноценную премьеру.

Haval H5 уже продается в Китае около года. Он построен на базе пикапа King Kong Poer и имеет внушительные размеры: длина - 5190 мм, колесная база - 3140 мм. Клиренс составляет 200 мм, что в сочетании с углами въезда и съезда 25° и 22° соответственно, делает его подходящим для бездорожья.

В Китае модель доступна с двумя двигателями объемом 2,0 литра: бензиновым на 190 л.с. и дизельным на 150 л.с. Пока неизвестно, будут ли оба варианта доступны в России, но можно уверенно сказать, что автомобиль будет оснащен автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Таким образом, Haval продолжает расширять свое присутствие на российском рынке, предлагая покупателям все более разнообразные и качественные автомобили.