Украина вряд ли получит к осени обещанные ей странами НАТО зенитные ракетные системы

Страны НАТО снова идут на попятную и вопреки обещаниям не торопятся передавать Украине обещанные системы ПВО. Ряд стран Североатлантического альянса должны поставить ЗРК разной дальности к осени текущего года, но что-то идет не так и ВС ВСУ могут не увидеть обещанного. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

На страницах газеты вышел материал, согласно которому обещанные в ходе июльского саммита НАТО в Вашингтоне зенитно-ракетные комплексы разной дальности не спешат передавать Украине. Страны-участницы блока прекрасно понимают судьбу дорогостоящих комплексов, которые становятся приоритетными целями для российских ударов и не горят желанием терять дорогостоящую технику. При этом на саммите украинцам пообещали передать как минимум 5 «Патриотов» и десятки менее дальнобойных систем ПВО.

Президент Зеленский помнит данные странами обещания и постоянно напоминает про них, но пока никто не торопится их исполнять. Почти каждый день лидер украинского народа выступает с заявлениями о критической необходимости поставок комплексов, так как подтянутые к передовой ЗРК выбиваются ВС РФ. Системы ПВО подтянули к линии боевого соприкосновения для прикрытия группировки войск, вошедших в Курскую область.

Стоит отметить, что обещанные комплексы «Патриот» должны были передать США, Германия и Румыния. Кроме того, итальянское правительство пообещало Киеву зенитно-ракетный комплекс SAMP-T.