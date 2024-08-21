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g1tarist
Большинство россиян предпочитают Google Play местному RuStore
Отечественная альтернатива отстает.

Исследование показало, что только 10% пользователей используют отечественный магазин приложений, а 40% выбирают GooglePlay. При этом 74% опрошенных вообще никогда не заходили в RuStore. Предустановка RuStore на новые смартфоны не кажется важной для 77% россиян. Даже среди пользователей iPhone, 79% считают это несущественным, в то время как только 16% выразили противоположное мнение.

По поводу обязательной установки RuStore на гаджеты от Apple, мнения разделились: 65% не видят в этом нарушения прав потребителей, а 22% не согласны с ними.

Если Apple устройства без RuStore исчезнут с рынка, 26% владельцев iPhone выберут другой бренд, 25% попробуют купить за границей, а 20% обратятся к перекупщикам.

ВЦИОМ уточнил, что законопроект о предустановке RuStore на смартфоны в России уже внесен в Госдуму. Пользователи Android могут скачать магазин с официального сайта, но для "яблочной" техники есть препятствия из-за политики безопасности Apple, ограничивающей скачивание со сторонних ресурсов.

#импортозамещение #google play #rustore
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