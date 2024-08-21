Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.

Школа получила название "Центр цифровых видов спорта" и будет находиться в Белом Яре. Кроме того, ее филиалы откроют в нескольких населенных пунктах, включая Лянтор и Федоровское.

На развитие этого учебного заведения из бюджета выделят около 76 миллионов рублей. В программу обучения войдут курсы по компьютерным играм и фиджитал-спорту, а позже добавятся и другие направления, такие как гонки на дронах и лазертаг.

Трубецкой отметил, что команда тренеров уже сформирована и начала работу. С открытием школы Сургутский район сможет принимать соревнования всероссийского уровня.



Это значительное событие для мира цифрового спорта в России, особенно учитывая, что летом 2023 года фиджитал-спорт был официально признан видом спорта на общероссийском уровне. Напомним, что Россия - первая в мире страна, признавшая киберспорт официальным видом спорта.