Кроме гаджетов в этот список включена и бытовая техника.

Это стало возможным благодаря предложению от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Так, до конца сентября цены на некоторые товары останутся на уровне, который был зафиксирован в начале августа.

Это касается товаров, которые особенно нужны при подготовке к новому учебному году. Речь идёт о смартфонах, планшетах, телевизорах, а также о холодильниках, пылесосах, мясорубках и различных устройствах для ухода за волосами. ФАС уверена, что такой шаг поможет сделать необходимые товары более доступными для покупателей.

Данная инициатива стала ответом на предложение ФАС, направленное ранее к крупным торговым сетям, включая "Ситилинк" и DNS, которые уже присоединились к акции. "М.Видео-Эльдорадо" установило минимальные цены на выбранные товары, исходя из их стоимости с 1 по 18 августа. В зависимости от спроса, цены могут как снизиться, так и вернуться к первоначальному уровню.

Таким образом, до 30 сентября покупатели смогут приобрести необходимую технику по более выгодным ценам, что особенно актуально в преддверии нового учебного года.