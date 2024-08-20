Теперь никакой автоматизации движений.

Valve вводит новые правила для игроков Counter-Strike 2: запрещены определенные функции клавиатур. Теперь, если вы используете автоматизацию движений через клавиатуры Razer или Wooting, рискуете быть исключенными из игры. Это касается функций, таких как Snap Tap от Razer и Snappy Tappy от Wooting. Они позволяли игрокам настраивать клавиши так, чтобы выполнять действия быстрее и проще, но теперь это считается нарушением.

Valve объясняет, что важны навыки координации и реакции, а некоторые технологии стирают границы между честной игрой и автоматизацией. Поэтому теперь строго запрещено привязывать несколько действий к одной кнопке, например, прыжок с броском.

Игрокам, которые используют клавиатуры с такими функциями, нужно будет отключать их перед игрой, чтобы избежать блокировки. Valve стремится обеспечить честную и равную игру для всех, поэтому вводит эти ограничения.