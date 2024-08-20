Илон Маск доказал что у него мало льгот в Китае.

Илон Маск добился значительного успеха: теперь за автомобили Tesla, которые производятся в Китае и продаются в Европе, будут взимать меньше пошлин. Раньше налог составлял 20,8%, а теперь он снижен до 9%. Это стало возможным благодаря усилиям компании, которая активно работала с Европейской комиссией.

Европейская комиссия решила пересмотреть размер пошлины после того, как отправила своих специалистов на китайский завод Tesla. Они исследовали, какие именно субсидии получает компания от китайского правительства. Оказалось, что Tesla получает меньше государственной поддержки, чем другие китайские производители электромобилей.

Это решение стало большим шагом вперед для Tesla и личной победой для Илона Маска. Теперь автомобили Tesla станут более доступными для покупателей в Европе, что может увеличить их продажи в этом регионе.