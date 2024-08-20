За первую половину года появилось 62 000 новых доменов с пиратскими материалами.

За весь предыдущий год их было обнаружено 80 000, а за первую половину 2024 года уже 62 тысячи. Несмотря на это, общий объем рынка пиратства уменьшился на 9,5% и составил $19 млн. Особенно часто на таких сайтах ищут иностранные фильмы и сериалы, в отличие от российских кинопроизведений, которые не пользуются такой популярностью среди пиратских ресурсов.

Эксперты отмечают, что интерес к пиратским сайтам снижается из-за того, что пользователи всё чаще предпочитают легальные онлайн-кинотеатры. К тому же, продолжается борьба с распространением пиратского контента: поисковые системы и правообладатели удаляют ссылки на такие ресурсы. Однако, несмотря на эти усилия, многие ссылки всё ещё остаются доступными в интернете, особенно после того, как российское подразделение Google прекратило свою работу.

Таким образом, хотя борьба с пиратством продолжается, проблема остаётся актуальной, и многие пользователи до сих пор обращаются к нелегальному контенту в поисках любимых фильмов и сериалов.