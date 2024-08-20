По оценкам Минобороны РФ, украинская армия уже потеряла в Курской области более трех тысяч человек.

Ситуация в Курской области РФ притягивает интерес западной публики, и многочисленные военные эксперты высказываются по поводу происходящего. Не стали исключением и специалисты издания The Times, которые высказали весьма интересное предположение, что пока не начнутся переговоры на выгодных Киеву условиях украинские войска не покинут область. При этом автор издания подразумевает, что военным путем РФ не справится с угрозой и ВСУ пойдут дальше вглубь территории.

В The Times предполагают, что это единственная возможность для Зеленского зайти на переговоры с президентом Путиным с сильной карты и насыщать группировку в Курской области будут до победного конца.

«Если Путин не пойдет ни на какие уступки и откажется от переговоров, кроме как на его условиях, у Киева не будет другой альтернативы, кроме как оставаться в Курской области и продвигаться дальше, чтобы усилить давление на Москву» - сообщает издание.

Что интересно издание в своих материалах иногда придерживается разных точек зрения и противоречит себе. Так, там же было сказано, что на Донбассе у ВСУ крайне плачевная ситуация и главкому Сырскому придется выводить войска из Курской области, чтобы затыкать дыры. В дополнении, автор пишет, что переброска подразделений из области будет крайне затруднена из-за большой уязвимости колон для высокоточного оружия российской армии.