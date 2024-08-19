Журналисты предполагают, что сам броневик также мог быть построен на Украине по лицензии от южноафриканской компании Paramount Group.

Многочисленные социальные сети становятся настоящим кладезем интересной информации об используемой Вооруженными силами Украины системе вооружения. Так, были замечены фотографии, на которых запечатлели боевые бронированные машины южноафриканского производства Mbombe 6x6 с установленным на них боевым модулем «Копье», который выпускается украинским ВПК. Об интересном образце военной техники на своих страницах написало зарубежное издание Army Recognition, пристально следящее за ходом конфликта.

Mbombe 6x6 отличается низким силуэтом и высокой маневренностью шестиколесного шасси на которое можно установить боевой модуль или превратить машину в бронетранспортер. «Мбомби» производится в больших количествах и поставляется производителем в многие страны мира. При этом издание Army Recognition акцентирует внимание на том, что возможно бронемашины для ВСУ были произведены по лицензии в самой Украине. Что выглядит очень странно на фоне взаимоотношений ЮАР и РФ. Правда не исключается вариант с закупкой машин посредниками для последующей перепродажи украинцам.

Стоит понимать, что озвученная Army Recognition версия — это только их предположение и каким именно образом бронемашины попали на Украину остается под большим вопросом. Но тут стоит помнить тот факт, что без разрешения производителя перепродавать боевую технику нельзя, что опять создает множество моментов для теорий. Однако это не отменяет того, что ВСУ успешно используют Mbombe в боевых действиях и даже модернизируют их с использованием собственных наработок.