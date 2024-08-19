Первая партия будет в максимальной комплектации.

Эта модель уже доступна у дилеров, и первая партия автомобилей представлена в самой богатой комплектации Flagship. Цена такого авто составляет 3,2 миллиона рублей.

Дилеры предполагают, что Geely Preface может стать достойной заменой популярным седанам D-класса, таким как Hyundai Sonata, Kia K5 и Toyota Camry, которые сейчас сложно найти в продаже в России. Однако, несмотря на высокие ожидания, в компании «Прагматика» из Санкт-Петербурга, которая уже получила первую партию машин, считают, что Preface вряд ли станет настоящим хитом на рынке. По мнению Александра Шапринского, который занимает должность коммерческого директора, доля продаж этой модели может составить около 5%.

Новинка привлекает внимание своей комплектацией и стоимостью, но предстоит увидеть, сможет ли она завоевать сердца российских автолюбителей.