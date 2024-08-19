Бойцы штурмуют сразу с трех направлений.

Ставший причиной краха карьеры украинского генерала Содоля город Торецк начали штурмовать российские подразделения. Ранее к городу российские войска подошли с восточного направления со стороны Северного. Теперь приходят сообщения про действия ВС РФ в черте Торецка, атака идет на трех направлениях. Об этом сообщают и украинские, и отечественные информационные источники.

В частности, о начале городских сражений написал в социальных сетях военнослужащий ВСУ с позывным Алекс, который заявил, что еще вчера это были простые разведывательные отряды. При этом отмечается тактика продвижения вперед малыми группами по 3 человека, которые занимают позицию, после чего к ним подтягивается еще несколько бойцов, и точка начинает укрепляться. Если российские подразделения встречают ожесточенное сопротивление, то отходят на позиции и наводят на сложный участок артиллерию. Кроме того, отмечается, что штурм начался с прорыва бронетехники.

«Залетело от 5 до 8 единиц техники. Идут тяжелые бои» - пишет Алекс.

Также в направлении Торецка продвигаются подразделения российской армии, преодолевшие Нью-Йорк и выходящие к Нелеповке. Однако пака они еще не дошли до черты города и ведут штурмовые действия только на подступах.

«Штурмовые действия в направлении города идут с 19 июня этого года. Площадь городской застройки порядка 60 кв. километров» -отмечается в ТГ-канале Condotiero.