Эта территория будет отделять российские войска от территории Украины.

С самого начала атаки украинкой армии на территорию Курской области военные эксперты и аналитики ломали голову о целях и задачах «авантюры». Предполагалось, что это отвлечение внимание ВС РФ от других участков ЛБС или попытка создать фон для мирных переговоров. Однако, во время своего выступления накануне вечером перед народом, президент Зеленский заявил, что главная задача атаки – это создание буферной зоны между украинской территорией и российской армией на территории Курщины.

Спустя две недели после начала атаки, президент Украины наконец-то объяснил своему народу и мировой общественности цели «курской авантюры». Цель заключается в создании «буферной зоны», чтобы не давать возможность российским войскам бить в глубину украинской земли. Нечто подобное ранее начали осуществлять российские военные в Харьковской области, чтобы защитить территорию Белгородщины.

«Создание буферной зоны на территории — наша операция в Курской области» - заявляет Зеленский.

Что интересно, в своем вечернем выступлении перед народом президент Зеленский также обратился к западным партнерам с просьбой ускорить и увеличить поставки военной помощи. Якобы для дальнейших боевых действий потребуется гораздо больше всего и резервы ВСУ стремительно заканчиваются. При этом на западе весьма скептически относятся к «курской авантюре» и считают, что ВС РФ не даст украинской армии закрепиться в Курской области.