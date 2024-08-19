Разработка велась при поддержке благотворительного фонда «Спина бифида».

Яндекс представил новую разработку – нейросеть, способную рано обнаруживать редкое заболевание у плода во время беременности. Этот проект стал возможен благодаря совместной работе специалистов Yandex Cloud, студентов Школы анализа данных (ШАД) и Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Кулакова. В их поддержку выступил благотворительный фонд «Спина бифида».

Суть разработки заключается в помощи врачам при диагностировании spina bifida – серьезного нарушения развития центральной нервной системы у новорожденных. Это заболевание встречается довольно редко, однако может привести к серьезным последствиям, вплоть до инвалидности. Благодаря новой технологии, врачи смогут заметить признаки болезни на ранних стадиях и направить женщину на дополнительное обследование.

Примечательно, что доступ к этой технологии предоставляется бесплатно всем медицинским работникам через сайт фонда «Спина бифида». Это первый подобный проект в России, который открывает новые возможности не только для диагностики spina bifida, но и для разработки других медицинских решений.

Процесс работы с нейросетью прост: медицинский специалист загружает УЗИ-снимок на сайт, и система автоматически анализирует его на наличие признаков заболевания. В случае обнаружения риска, врач получает рекомендацию о необходимости дополнительного обследования пациентки в специализированных центрах.

За основу обучения нейросети взят уникальный набор из 6 тысяч обезличенных УЗИ-снимков, предоставленных НМИЦ Кулакова. Разработку архитектуры решения и обучение моделей осуществили специалисты Yandex Cloud и студенты ШАДа, создав удобный веб-интерфейс для врачей. Этот проект является примером успешного сотрудничества между IT-специалистами и медицинским сообществом, направленного на улучшение здоровья будущих поколений.