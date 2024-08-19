На Zeekr пересаживаются бывшие владельцы BMW, Mercedes-Benz и даже Porsche.

Оказывается, большинство покупателей новых моделей Zeekr - это бывшие владельцы упомянутых премиальных марок.

Интересный факт: 80% покупателей модели Zeekr 009 раньше ездили на авто от Mercedes-Benz, BMW и Porsche. Остальные 20% уже знакомы с продукцией Zeekr.

На прошлой неделе компания начала доставку своих новинок 2025 года - Zeekr 001 и Zeekr 007 - в несколько городов Китая, включая Ханчжоу и Нанкин.

Однако не все гладко: выпуск двух новых моделей за короткий срок вызвал недовольство среди старых покупателей. Генеральный директор Zeekr, Ань Цунхуэй, признал, что компания могла действовать иначе, обещая в будущем заранее анонсировать новые продукты.

Это исследование подчеркивает растущий интерес к китайскому автопроизводителю среди владельцев премиальных автомобилей и показывает, что Zeekr стремится улучшить свою коммуникацию с клиентами.