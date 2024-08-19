Нужна масштабная поставка военной помощи.

Несмотря на усилия в Курской области ВСУ все сильнее теряет темп и переходит к изолированию занятых территорий и укреплению на местности. При этом, «курская авантюра», как операцию называют на Украине, расходует все больше и больше подготовленных резервов и речь идет не только об личном составе, но и о бронетехнике, и боеприпасах. Как заявляет украинский ТГ-канал «Легитимный» если не начнутся масштабные поставки военной помощи, то ВСУ через 60 дней столкнуться с беспрецедентным дефицитом.

Украинская армия была вынуждена для операции в Курской области задействовать большое количество резервных войск и продолжает стягивать туда подразделения. Кроме того, вычерпываются до дна склады с вооружениями и расходуется тщательно подготовленная военная техника. Например, в бой бросают даже британские такни «Челленджер 2», которые британские власти просили не выдвигать на передовую.

«Наш источник сообщает, что если западные партнеры/спонсоры сейчас будут медлить с «пакетами» военной помощи, то через 60 дней у ВСУ будет самый масштабный дефицит техники, боеприпасов, ПВО за весь период конфликта. Удержание Курской авантюры сожрет все резервы и запасы» - пишет ТГ-канал «Легитимный».

Ситуация с заканчивающимися боеприпасами и техникой вынуждает реагировать первое лицо Украины. Президент Зеленский выступил с очередной речью к народу страны, но при этом обратился напрямую к властям США, Великобритании и Франции с просьбой о комплексной военной помощи и желательно как можно быстрее. Кроме того, про сложную ситуацию для ВСУ пишут и западные издания, подогревающие обстановку.

«Но по поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас в Соединенные Штаты, в Великобританию, во Францию» - говорит Зеленский.