Сборка машины заняла несколько лет.

В агрогородке Крево произошло необычное событие. Местный житель, Александр Трус, собрал настоящий трактор без каких-либо чертежей или эскизов. Этот удивительный случай привлек внимание СМИ, в частности, ресурса «Светлы шлях» поделился подробностями этой истории.

Создание трактора заняло у Александра несколько лет. Он использовал запчасти от различных автомобилей, тщательно подбирая их так, чтобы они подходили друг к другу. В некоторых случаях детали приходилось дорабатывать, чтобы достичь идеального сочетания. Благодаря своему упорству и таланту, Александр смог создать уникальное и полностью функциональное транспортное средство.

Трактор Александра Труса нашел широкое применение в хозяйстве. Он используется для вспашки огородов и полей под посадку картофеля, а также для перевозки различных грузов, включая сено. Это подчеркивает не только уникальность созданного трактора, но и его практичность и востребованность в сельскохозяйственных работах.

История Александра Труса вдохновляет и показывает, что с помощью изобретательности и трудолюбия можно достичь выдающихся результатов даже без специальных знаний и инструментов. Этот случай является ярким примером умения и навыка, когда человек смог с нуля создать необходимый ему инструмент, используя доступные ресурсы и свой интеллект.