Одна из новинок привлекла внимание журналистов - это машина-дворник.

За первые 7 месяцев 2024 года "Амкодор" разработал 10 новых моделей техники. Эти машины уже прошли тестирование и готовы к массовому производству. Среди них выделяется AMKODOR W100CM - универсальная коммунальная машина, созданная в партнерстве с правительством Санкт-Петербурга. Она обещает стать настоящим хитом благодаря своей многофункциональности: W100CM может не только убирать улицы, но и перевозить различные материалы благодаря широкому ассортименту сменного оборудования.

На презентации присутствовали руководители органов государственного управления, предприятий, банков, сотрудники холдинга. Этот проект - яркий пример успешного сотрудничества государства и частного сектора в области развития коммунальных служб.