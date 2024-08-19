Были найдены четыре вида бабочек, которых раньше в Беларуси не встречали, и несколько редких насекомых.

Одно из удивительных открытий - пестрянка васильковая. Эти бабочки, обычно обитающие в России, теперь найдены и в Беларуси, на реке Припять. Однако бабочки эти очень чувствительны к изменениям в своей среде.

Еще одно открытие - кирказоновая молелистовертка, маленькая пестрая бабочка, которая в брачный период исполняет особый танец. Ученые нашли следы ее гусениц на растении кирказон. В заповеднике также обнаружены места обитания краснокнижных видов, включая пчелу-лотника обыкновенную и несколько видов бронзовок. Среди более ценных находок - парусник Поликсена и мышастая совка. Кроме того, найдена хищная муха ктырь диадема, численность которой сокращается. А также найдена дерновинная моль, давний обитатель этих территорий.



Анатолий Кулак, ведущий научный сотрудник, подчеркивает, что в заповеднике обитают не вредители, а редкие и даже находящиеся на грани исчезновения виды. Некоторые из них обычно встречаются в степях на юге России, Украины, в Казахстане, но теперь обнаружены и в чернобыльской зоне. Также был найден землерой многорогий - жук, исчезнувший во многих местах Европы.

