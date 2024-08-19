Он выполнен в аналогичном стиле и устанавливается в переднем багажнике электропикапа.

Размеры холодильника довольно внушительные - 96,5 см в длину, 40,6 см в ширину и 31,7 см в высоту, при этом его вместимость составляет примерно 53 литра. Это означает, что в него без труда поместится до 90 банок напитков, что особенно удобно для больших компаний или длительных путешествий. К тому же, благодаря двум съемным разделителям, можно эффективно организовать пространство внутри холодильника, отделяя, например, напитки от продуктов.

Изготовленный из нержавеющей стали, холодильник не только выглядит стильно, но и гарантирует долговечность. Весит он всего 14 кг, что делает его относительно легким для переноски. Стоимость новинки составляет $700, или около 62 тысяч рублей, и заказать его можно на сайте Tesla.

В дополнение к запуску холодильника, Tesla также начала продажи Cybertruck в Канаде. Покупателям предлагаются две модели: Cybertruck AWD Foundation по цене $100 тыс. и более мощная версия Cyberbeast Foundation за $120 тыс.

В то же время, в США произошли изменения в линейке доступных моделей Cybertruck. Tesla прекратила продажи самой доступной модели Cybertruck RWD за $60 тыс., а цена на модель Cybertruck AWD увеличилась на $20 тыс. и теперь составляет $100 тыс.