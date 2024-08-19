Он может заряжаться от альтернативных источников энергии.

Студенты из Москвы создали уникальный аккумулятор, который может спасти в любой непредвиденной ситуации. Это не просто зарядное устройство, а настоящий спасатель, работающий даже там, где нет розеток. Отличие его в том, что зарядить его можно не только от солнца, но и другими способами: от вибрации при ходьбе, от тепла костра или даже от потока реки.

Этот аккумулятор – находка для тех, кто любит путешествия или часто оказывается вдали от цивилизации. Будь то альпинисты, военные или просто любители активного отдыха, каждый найдет в этом устройстве что-то полезное для себя. Разработчики из Московского авиационного института уверены, что их изобретение сможет помочь в критических ситуациях, когда нужно срочно позвонить или отправить сообщение.

Интересно, что аккумулятор собирает энергию постепенно и может сохранять её на несколько дней. Это значит, что даже если вы забыли его зарядить, у вас всегда будет шанс воспользоваться хотя бы небольшим запасом энергии.

Создатели подчеркивают, что их разработка уникальна и пока не имеет аналогов на рынке. Они видят большой потенциал в своём изобретении не только для экстремальных ситуаций, но и для повседневной жизни вдали от городской суеты.

Работа над прототипом длилась несколько месяцев, и, несмотря на некоторые трудности, например, с утечкой энергии, команда готовится к созданию новой версии устройства. Они планируют завершить разработку и начать продажи к весне 2025 года.

Так что если вы любите приключения или просто хотите быть уверены, что ваш телефон не останется без заряда в самый неподходящий момент, следите за новостями от студентов МАИ. Этот аккумулятор обещает стать настоящим спасением для многих.