Россия и США отменили ряд соглашений о налогообложении.

Российским создателям видеоигр теперь придется отдавать больше денег за продажу своих игр в США. Это связано с тем, что Россия и США перестали действовать по некоторым налоговым договоренностям. Так, если раньше при продаже игры в США через платформу Steam разработчики платили определенный процент, то теперь этот процент увеличился на 30%. Это большая добавка к уже существующим расходам.

Все началось в августе 2023 года, когда Россия решила приостановить работу некоторых налоговых соглашений с другими странами, в том числе и с США. В ответ на это, США также приостановили действие некоторых пунктов налоговой конвенции с Россией, датированной 1992 годом. Эти изменения вступили в силу 16 августа 2024 года.

Для российских разработчиков, чьи игры популярны в США, это стало серьезным ударом. Раньше они получали 70% от продажи каждой игры, а Valve забирала себе 30%. Теперь же, из той суммы, что остается после вычета комиссии Valve, разработчики будут получать на 30% меньше. Это означает, что в итоге они будут получать только 49% от первоначальной суммы продаж.

Это изменение касается только продаж игр американским пользователям. Но так как для многих российских игр американский рынок является одним из самых важных, последствия этих налоговых изменений могут сильно повлиять на доходы разработчиков.