Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции страны Ирина Верещук в социальных сетях.

Она упомянула о "гуманитарных коридорах", которые позволят жителям затронутых районов покинуть их в сторону Украины или России. Верещук также добавила, что Украина планирует привлечь международные гуманитарные организации для помощи.

Алексей Смирнов, временно исполняющий обязанности главы Курской области, сообщил, что на контролируемой ВСУ территории проживает около двух тысяч человек, чья судьба на данный момент неизвестна.

Ранее Верещук заявила о закрытии гуманитарного коридора на границе между Россией и Сумской областью Украины после атаки ВСУ. Она уточнила, что коридор будет закрыт на десять дней. Однако продолжает функционировать пункт пропуска Мокраны — Доманово на границе с Беларусью.

В связи с действиями ВСУ все экстренные службы Курской области переведены на усиленный режим работы.

Эти меры предпринимаются на фоне продолжающегося конфликта, и они направлены на обеспечение безопасности и поддержку гражданских лиц в зоне боевых действий. Создание безопасных коридоров и привлечение международных организаций является шагом к минимизации гуманитарного кризиса в регионе.