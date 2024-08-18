Оно вызвало интерес у астрономов по всему миру.

На этот раз речь идет о необычной спиральной галактике с кольцевой структурой, получившей название MCG+07-07-072. Эта галактика находится в скоплении Персея, что в 320 миллионах световых лет от нас.

Что делает эту галактику особенной? Во-первых, ее форма. Она имеет тонкие спиральные рукава, которые выходят из центральной части и образуют почти идеальный круг вокруг нее. Это довольно редкое явление для спиральных галактик.

Галактика MCG+07-07-072 относится к типу SBc(r), где "c" означает, что ее спиральные рукава свободно закручены, а "(r)" указывает на наличие кольцевой структуры. Кольца в галактиках – это нечто необычное и представляют большой интерес для ученых.

Кольцевые галактики могут иметь круглое кольцо из газа и звезд, похожее на спиральные рукава, но полностью отделенное от галактического ядра. Предполагается, что такие галактики образуются в результате столкновений галактик.

Также стоит упомянуть гравитационные линзы – это когда кольцо является искаженным изображением далекой галактики, созданным галактикой, которая изгибает свет вокруг себя. Эти кольца, известные как кольца Эйнштейна, появляются, когда две галактики идеально выровнены относительно друг друга.

Таким образом, открытие галактики MCG+07-07-072 добавляет новую страницу в наше понимание космоса и демонстрирует, насколько удивительным может быть наша Вселенная.