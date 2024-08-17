Имеется ввиду неудачное время именно для Зеленского. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Новости о подрыве газопроводов "Северный поток" привлекли внимание общественности. Согласно британскому изданию The Spectator, эти события могут быть связаны с Украиной, что ставит под вопрос действия её лидера Владимира Зеленского.

В Германии партия "Альтернатива для Германии" выступает за скорейший ремонт поврежденных трубопроводов и возобновление работы оставшейся неповрежденной линии. В то же время, представители левых сил в стране призывают к остановке поставок оружия в Киев, утверждая, что последние события демонстрируют необходимость пересмотра поддержки Украины.

Информация о том, что Владимир Зеленский мог одобрить план подрыва газопроводов, появилась в The Wall Street Journal. Утверждается, что для осуществления этой операции планировалось использовать яхту и группу дайверов, включая женщину. В связи с этим, в Германии был выдан ордер на арест гражданина Украины, дайвера по имени Владимир Журавлев из Киева.

Эти события вызвали широкий резонанс и множество вопросов о будущем отношений между странами и безопасности энергетической инфраструктуры в Европе. Важно следить за дальнейшим развитием ситуации и официальными заявлениями от представителей Украины и Германии.