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g1tarist
Данные о причастности Украины к инциденту с "Северным потоком" появились в неудачное время
Имеется ввиду неудачное время именно для Зеленского. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Новости о подрыве газопроводов "Северный поток" привлекли внимание общественности. Согласно британскому изданию The Spectator, эти события могут быть связаны с Украиной, что ставит под вопрос действия её лидера Владимира Зеленского.

В Германии партия "Альтернатива для Германии" выступает за скорейший ремонт поврежденных трубопроводов и возобновление работы оставшейся неповрежденной линии. В то же время, представители левых сил в стране призывают к остановке поставок оружия в Киев, утверждая, что последние события демонстрируют необходимость пересмотра поддержки Украины.

Информация о том, что Владимир Зеленский мог одобрить план подрыва газопроводов, появилась в The Wall Street Journal. Утверждается, что для осуществления этой операции планировалось использовать яхту и группу дайверов, включая женщину. В связи с этим, в Германии был выдан ордер на арест гражданина Украины, дайвера по имени Владимир Журавлев из Киева.

Эти события вызвали широкий резонанс и множество вопросов о будущем отношений между странами и безопасности энергетической инфраструктуры в Европе. Важно следить за дальнейшим развитием ситуации и официальными заявлениями от представителей Украины и Германии.

#россия #украина #сво #всу #зеленский #северный поток
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dail0r
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А потом мы смотрим статью "продали модифицированный геймпад с удобной крестовиной из дерева на сумму 👌" 🤣🤣🤣
Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
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