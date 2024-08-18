Власти решают вопросы с обеспечением жителей продуктами.

Сейчас власти активно работают над тем, чтобы обеспечить людей всем необходимым. Об этом сообщил Сергей Коростелев в социальной сети «ВКонтакте» после важного собрания.

Коростелев также выразил благодарность всем, кто поддерживает и помогает российским военным, предоставляя им помощь в различных формах.

9 августа он говорил, что обстановка в районе остается напряженной, но под контролем. Было решено, что для безопасности жителей будут организованы патрулирования по селам и городу Льгов. Жителям рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу во время сигнала воздушной тревоги, если нет срочной необходимости.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности и спокойствия среди населения, а также на поддержку тех, кто сейчас находится на передовой. Власти продолжают следить за ситуацией и предпринимать необходимые шаги для помощи жителям района.