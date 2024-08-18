Определенные организационные и подготовительные мероприятия уже проводятся.

По словам председателя ЦИК Игоря Карпенко, все необходимые организационные шаги уже предприняты. Согласно законодательству, следующие выборы должны состояться не позже 20 июля 2025 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Палатой представителей.

Карпенко подчеркнул, что ЦИК уже разработал методические рекомендации и проводит обучение для будущих организаторов выборов. Обучение проходит как в Академии управления при президенте, так и в региональных образовательных учреждениях.

В преддверии предыдущих выборов в работе избирательных комиссий было задействовано около 70 тысяч человек. Карпенко отметил важность изучения изменений в избирательном законодательстве и технологических подходов к голосованию.

ЦИК также занимается подготовкой мест для голосования, включая ремонт помещений и закупку необходимого оборудования. По словам Карпенко, подготовка к следующим выборам начинается сразу после завершения предыдущих, что является обычной практикой.

Эта информация подчеркивает важность и сложность процесса подготовки к выборам, включая обучение персонала, логистическую подготовку и обеспечение соответствия законодательству.