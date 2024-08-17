В отличие от Курской области, здесь ВС РФ были полностью готовы.

Вооруженные силы Украины продолжают проводить «набеги» на российские территории. Однако они проходят не так успешно, как им того бы хотелось и ВСУ несут потери личного состава, не добиваясь существенных результатов. Об этом пишет даже американская пресса в лице газеты Washington Post, которая опубликовала слова одного из украинских военных, участвовавшего в наступлении в районе погранперехода Колотиловка, Белгородская область.

«В отличие от Курской области, армия России в Белгородской области была готова к нашему приходу. Там были укрепления в виде зубов дракона и обильное минирование. Мы почти сразу же попали под удары артиллерии русских, под беспилотники» - приводит WP слова украинского военного.

Стоит отметить тот факт, что в связи с событиями в Курской области, российские военные в Белгородщине пришли в полную боевую готовность. Обстановка в области и так была предельно боеготовая, но на этот раз украинские подразделения попали сразу под плотный огневой контроль и были отброшены обратно за границу.

Стоит также отметить, что пограничный переход Колотиловка был единственным на котором до этого проводились обмены пленными. При определенных условиях можно было даже пересечь границу на официальных правах. Однако теперь, с разрушением перехода, становится непонятно, где будут обмениваться военнопленными и будет ли вообще сохранена такая возможность.