Теперь можно старый Porsche 911 превратить в новейший электрокар.

Британская компания Fellten предложила уникальное решение для любителей Porsche 911. Теперь владельцы этого культового авто могут превратить его в электромобиль, не меняя его внешний вид и характеристики. Это особенно актуально, учитывая, что Porsche планирует сохранить для 911 традиционный двигатель, но многие мечтают о более экологичном варианте.

Комплект от Fellten предназначен для Porsche 911 поколения 964, выпускавшегося с 1989 по 1994 год. Стоимость преобразования составляет около 78 000 долларов или 7 млн рублей. За эти деньги автомобиль получит электромотор мощностью 450 л.с. от Tesla, что сделает его не только экологичным, но и более мощным.

Особенностью предложения является возможность вернуть авто в исходное состояние. Если владелец захочет отказаться от электромотора, он сможет это сделать без сложностей и изменений в конструкции.

Процесс установки займет около 100 часов. В результате машина получит батареи на 62 кВт-ч, обеспечивающие запас хода до 320 км. Кроме того, в автомобиль добавят современные технологии: электрическое рулевое управление, кондиционер и новую систему тормозов.

Благодаря Fellten, Porsche 911 станет не только более дружелюбным к окружающей среде, но и приобретет новые технологические "фишки", сохраняя при этом свой неповторимый стиль и динамику.